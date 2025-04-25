Увеличены интервалы движения на Таганско-Краснопресненской линии метро

Интервалы движения временно увеличены на северо-западном участке Таганско-Краснопресненской линии метро. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

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По данным ведомства, график движения поездов был изменен из-за человека на пути.

До этого интервалы на фиолетовой ветке были увеличены из-за постороннего предмета на путях. Спустя некоторое время движение составов ввели в график.

Также ранее на станции "Марксистская" Калининской линии пропадало электричество. По этой причине остановились эскалаторы, в связи с чем люди были вынуждены идти пешком. Аналогичная ситуация была и на станции "Третьяковская".