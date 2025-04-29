Нитро-чайная и объединение новаторов: что ждет москвичей летом

В этом году одно из главных музыкальных и культурных событий лета Пикник Афиши x Сбер пройдет как в Москве, так и в Санкт-Петербурге, подарив участникам не только актуальную музыку, но и качественные развлечения и вкусную еду.

21 июня в музее-заповеднике «Коломенское» в Москве и 9 августа на Елагином острове в Санкт-Петербурге возникнет настоящий «город в городе». Задуманный изначально как разовое мероприятие в честь пятилетия журнала, с годами фестиваль превратился в культурный драйвер, «открывая новые имена в музыке и искусстве, объясняя социальные тренды и явления, формируя вкусы и определяя моду».

Ежегодно Пикник Афиши x Сбер предлагает нечто большее, чем просто выступления артистов. И в этом году два незабываемых дня в разных городах, наполненных творчеством и вдохновением, подарят также возможность познакомится с интересными гастроновинками.

Открытиями этого сезона, которые будут представлены на фудкорте мероприятия, стали паста бар FETTUCHIAMO, сэндвич бар DODGY, первая в России нитро-чайная GABBER BOY, а также КУЛЬТУРНЫЙ КОД, SALATNICA и YCP.

© Нитро-чайная Gabber Boy

Каждый гость фестиваля найдет то, что близко именно ему, в том числе и кулинарные мастер-классы. А на четырех сценах выступят десятки артистов. Можно будет услышать самобытного рэпера Mnogoznaal, который вместе с группой KASHA и представит особую программу, участников одного из самых ярких электронных проектов страны CREAM SODA, группу Моя Мишель» и свежий голос российской сцены Rozalia. Также именно на фестивале спустя восемь лет вернется на сцену легендарное объединение новаторов DOPECLVB.

На сцену выйдет и инди-проект с тонкой лирикой и уютным саундом Сироткин, БАЗАР погрузит в атмосферу латинской музыки, восточных орнаментов, блюза и рэпа, а популярный проект из Уфы ЛАУД подарит электронную музыку. Также можно будет услышать Тимофея Якимова, чье творчество сочетает хип-хоп, инди и lo-fi.

Билеты в продаже со 2 апреля. Узнать больше о фестивале и купить их можно тут.