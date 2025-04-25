Станции метро «Третьяковская» и «Марксистская» работают штатно после проблем с электричеством

Станции метро «Третьяковская» и «Марксистская» работают в штатном режиме после проблем с электричеством, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе Московского метрополитена.

«Станции «Третьяковская» и «Марксистская» работают в обычном режиме. Движение поездов в графике», – сказали в пресс-службе.

Там рассказали, что ранее на короткое время снижался уровень освещенности на платформе, также останавливались эскалаторы.

Штатную работу станций восстановили после оперативной проверки оборудования.