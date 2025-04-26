Синоптик рассказал, когда в Москву вернется «нормальная майская погода»

Температура воздуха в Москве повысится после 1 мая. Такой прогноз дал руководитель центра «Метео» Александр Шувалов, передает RT.

Синоптик отметил, что в ночь на воскресенье и понедельник будут заморозки. Затем заморозки прекратятся, но ночи все еще будут прохладными.

«После 1 мая следует ожидать повышения температуры и возврата к нормальной майской погоде», — рассказал Шувалов.

В Москве выпал снег

По его словам, в следующем месяце потепление будет постепенным, на протяжении трех дней. Так, 2 мая ожидается +12...+14, 3 мая — +14...+16, и 4 мая — +17...+19 С.

С 1-го по 3 мая осадков не будет, небольшой дождь возможен 4 мая.

В эту субботу и воскресенье в Москве днём +6...+8 С.