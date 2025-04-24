Роспотребнадзор сообщил, что в парках Москвы зарегистрировали случаи присасывания клещей. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

Как рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, с начала 2025 года уже более 8 тысяч человек прошли полный курс вакцинации против клещевого вирусного энцефалита. При этом, в ведомстве уточнили, что основная часть обращений связана с укусами клещей за пределами Московского региона. Другая часть обращений связана с присасыванием клещей в парках — «Сокольники», «Лосиный остров», «Измайлово», «Кусково» и «Серебряный бор».

В Роспотребнадзоре также напомнили, что во время прогулок в парках и на природе следует не сходить со специальных пешеходных зон и обрабатывать открытые участки тела и одежду репеллентами.