В парках Москвы зарегистрировали случаи присасывания клещей
Роспотребнадзор сообщил, что в парках Москвы зарегистрировали случаи присасывания клещей. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».
Как рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, с начала 2025 года уже более 8 тысяч человек прошли полный курс вакцинации против клещевого вирусного энцефалита. При этом, в ведомстве уточнили, что основная часть обращений связана с укусами клещей за пределами Московского региона. Другая часть обращений связана с присасыванием клещей в парках — «Сокольники», «Лосиный остров», «Измайлово», «Кусково» и «Серебряный бор».
В Роспотребнадзоре также напомнили, что во время прогулок в парках и на природе следует не сходить со специальных пешеходных зон и обрабатывать открытые участки тела и одежду репеллентами.
«Территория города Москвы не эндемична по клещевому вирусному энцефалиту, ежегодно регистрируются только завозные случаи у лиц, выехавших на эндемичные территории без прививок. В целях профилактики клещевого вирусного энцефалита лицам, выезжающим на эндемичные территории, в медицинских организациях департамента здравоохранения Москвы проводятся бесплатные профилактические прививки», — сообщили в Роспотребнадзоре.