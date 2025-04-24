В Москве дали старт автопробегу, приуроченному к «Диктанту Победы»

Памятный автопробег, посвящённый подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны и приуроченный к предстоящей международной патриотической акции «Диктант Победы», стартовал 24 апреля в Москве.

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Согласно опубликованному в Telegram-канале «Единой России» сообщению, центральной площадкой автопробега стала Поклонная гора в столице. Отмечается, что аналогичные акции пройдут в 80 регионах страны.

В начале апреля сообщалось, что в Нью-Дели прошёл мотопробег в честь 80-летия Победы, организованный посольством России в Индии и «Русским домом».