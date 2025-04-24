В Москве ограничили движение на участке улицы Наташи Ковшовой

Из-за реконструкции инженерных сетей движение на участке ул. Наташи Ковшовой ограничили до 31 мая 2025 года, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«С 24 апреля до 31 мая на участке ул. Наташи Ковшовой недоступна для движения одна полоса. Это связано с проведением работ по реконструкции инженерных сетей», – говорится в материале.

Как уточняется, движение ограничили на участке ул. Наташи Ковшовой в районе д. 4, стр. 1.