В Москве пройдёт 12-й фестиваль WOOF в поддержку животных из приютов

26 и 27 апреля на территории Хлебозавода будут представлены 300 собак и кошек.

Все питомцы здоровы, стерилизованы, привиты, имеют ветеринарные паспорта и готовы обрести новый дом. Чтобы забрать животное, необходимо принести удостоверяющие личность документы для составления договора ответственного содержания.

Гости фестиваля смогут принять участие в конкурсах от партнёров, посетить фотозону и благотворительный маркет. Желающие могут пожертвовать в пункт сбора помощи приютам корма, консервы, лакомства, амуницию, ветошь и медикаменты.

Для детей и подростков будет организована специальная программа: творческие мастер-классы, викторины и конкурсы с призами. Юные участники смогут не только поиграть с животными, но и узнать о правильном уходе за ними.

С 2016 года фонд «Ника» провёл 11 фестивалей в Москве, благодаря которым 1335 животных нашли дом. Мероприятие проводится при поддержке генеральных партнёров — Центра изучения питания и благополучия животных и проекта «Пойдём домой», а также Грантов мэра Москвы.