В Москве передвинут башню XIX века

На Складочной улице на северо-западе Москвы к июню этого года передвинут водонапорную башню XIX века и фасады двух исторических зданий, чтобы построить на их месте технопарк.

На северо-востоке Москвы передвинут водонапорную башню завода «Борец», на территории которого построят технопарк. Об этом рассказал РИА Новостям руководитель направления коммерческой недвижимости компании ПИК Антон Валявин.

ПИК расчищает площадку под строительство технопарка на Складочной улице. Новые корпуса появятся на территории завода, который был основан там в 1897 году немецким промышленником Густавом Листом. Часть построек промзоны решено сохранить: весной 2024 года строители приступили к перемещению трех зданий, построенных в конца XIX века. Это водонапорная башня весом 1,7 тысячи тонн, а также фасадные части сборочного корпуса и модельной мастерской.

Передвижку башни завершат к концу мая. Перемещение фасадов сборочного корпуса и модельной мастерской уже завершено, для этого их разбирали. Завершить работы по сборке всех трех объектов планируется к августу-сентябрю. Они станут частью кластера «Густав», который откроется на Складочной улице в 2026 году. В водонапорной башне разместят офисы.

Передвижку зданий в Москве впервые провели в 1897 году в связи с расширением Николаевской (сейчас Октябрьской) железной дороги. И первым передвинутым домом стал двухэтажный особняк, принадлежавший почетной гражданке Москвы, владелице цементного завода Евгении Мак-Гиль. Первоначально его хотели снести, но хозяйка на собственные деньги организовала работы по переносу. Здание освободили от мебели, дверей, оконных рам и разобрали печи, после чего рабочие срезали дом с фудамента и передвинули его, используя конную тягу.

Много зданий подобным способом перенесли в столице в 1930-х при расширении Тверской улицы. Последний подобный крупный проект в Москве осуществили пять лет назад, когда на Остоженке передвинули дом №4.