В центре Москвы планируют открыть музей Жириновского

Музей основателя ЛДПР Владимира Жириновского планируется открыть в центре Москвы, в Луковом переулке, сообщил ТАСС лидер партии Леонид Слуцкий.

"В течение 2025 и 2026 годов мы намерены провести масштабные мероприятия по всей стране, которые еще раз напомнят гражданам России, русскоязычным и нашим соотечественникам о жизненном пути, русской идее, судьбе русского народа, борьбе за справедливость. Откроем Музей Жириновского в центре Москвы, в историческом здании в Луковом переулке. В апреле 2026 года выйдет биография Владимира Жириновского", - сказал Слуцкий.

Он добавил, что 14 мая состоится заседание оргкомитета по подготовке празднования юбилея Жириновского. Там будут обсуждаться такие мероприятия, как памятный концерт в Большом театре, русский бал в Центральном выставочном зале "Манеж" с участием кадетов, спектакль в память об основателе ЛДПР с гастролями по стране, учреждение новых грантов для студентов-политологов.

"С учетом масштаба личности Жириновского то, что мы делаем, очень важно для России. Последующие поколения, которые никогда лично не увидят Владимира Вольфовича, запомнят его таким, каким мы сможем донести до них его образ. Это человек, который всю жизнь боролся за Русский мир. Был ярким голосом на международных площадках. Всегда поднимал проблемы простого человека", - добавил Слуцкий.

Жириновский умер 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет. Президент России Владимир Путин 6 ноября 2024 года подписал указ о праздновании на государственном уровне 80-летия Владимира Жириновского в 2026 году. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назначен руководителем оргкомитета по подготовке мероприятий.