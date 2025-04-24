В Москве растет спрос на градостроительные услуги для ИЖС

В первом квартале текущего года спрос на одобрение градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ) для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) вырос на 18,5 процента по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. За три месяца было выпущено более тысячи документов. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

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Градостроительный план земельного участка — один из основополагающих документов, необходимых при строительстве объектов. В нем содержится подробная информация о том, что можно возвести на земельном участке, и о максимальных параметрах, допустимых для того или иного здания.

«Мы видим устойчивый рост интереса москвичей к индивидуальному жилищному строительству. Так, в первом квартале текущего года выдали 1012 ГПЗУ для строительства частных домов. Более 91 процента из них получили физические лица, а это значит, что горожане активно используют возможность возвести собственный дом в черте города. Это важный показатель: люди хотят создавать комфортные условия для себя и своих детей. И город делает все возможное, чтобы этот процесс был максимально простым и прозрачным», — рассказал Владимир Ефимов.

Значительная часть ГПЗУ выдана для индивидуального жилищного строительства в ТиНАО. Так, для Троицкого административного округа оформлено 483 документа, а для Новомосковского — 365 документов (36 процентов от общего числа). Сегодня ТиНАО — перспективная территория с комфортными условиями проживания и развитой инфраструктурой.

«Рост количества оформленных ГПЗУ на 18,5 процента по сравнению с аналогичным периодом 2024 года — свидетельство востребованности индивидуального жилищного строительства среди москвичей. При проектировании уделяется особое внимание не только выделению земельных участков, но и комплексному развитию прилегающих территорий. Каждый новый участок под ИЖС проектируется с учетом создания комфортной городской среды — это и благоустройство, и развитие дорожной сети, и строительство социальных объектов. В 2024 году за аналогичный период было выпущено 854 документа, а текущие показатели подтверждают устойчивую положительную динамику», — подчеркнула Юлиана Княжевская, председатель столичного Комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура).

ГПЗУ предоставляются через официальный сайт Правительства Москвы. Услугу можно получить бесплатно в течение 14 рабочих дней c момента подачи заявления.

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