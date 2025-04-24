Москвичи рассказали о планах на майские праздники

Чуть более половины москвичей планируют в майские праздники остаться дома, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на опрос сервиса SuperJob.

Еще 18 процентов жителей столицы собираются отправится на дачу или в деревню, а 13 процентов будут работать. Еще девять процентов респондентов планируют отдохнуть на природе. Лишь пять процентов поедут в путешествие по России, два процента — за границу.

Наиболее популярные направления для поездок — Санкт-Петербург, Сочи, Калининград и Ставропольский край. Из зарубежных направлений москвичи чаще всего выбирают Турцию, Египет, Таиланд, ОАЭ и Абхазию.

Ранее в департаменте природопользования Москвы напомнили, что штрафы за шашлыки в неположенном месте могут составить до 5 тысяч рублей. Там предупредили, что непотушенные костры и мангалы часто становятся причиной пожаров, особенно при усилении ветра, когда горящие угли могут разлететься и вызвать возгорание сухой травы и веток. Отмечается, что разводить открытый огонь запрещено, а использовать мангалы следует только в специально отведенных зонах.