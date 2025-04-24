Собянин: в Москве пройдёт парад судов по случаю открытия сезона навигации

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что сезон летней навигации по Москве-реке открывается 24 апреля. По его словам, в честь этого состоится парад судов. Об этом пишет сайт mos.ru со ссылкой на личный блог главы города.

«Более 20 прогулочных теплоходов, работающих в столице, а также электросудно и экипаж водного транспорта МВД России проследуют от Нагатинского затона до причала Нескучный Сад в Центральном административном округе», — сообщил мэр в своём посте.

Собянин также отметил, что ближайшие праздничные события на Северном и Южном речных вокзалах запланированы на 27 апреля.

К открытию сезона в городе отмыли набережные, парапеты и ограждения, привели в порядок причалы, заменили элементы покрытия там, где это было необходимо, а также обновили разметку ограничительных линий и указателей.

Ранее в Санкт-Петербурге рассказали о новом графике разводки мостов.