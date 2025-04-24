В Москве отремонтируют жилой дом XIX века на Арбате

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Согласован проект капитального ремонта многоквартирного дома по адресу: Борисоглебский переулок, дом 12, сообщил председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Иван Щербаков.

— Согласно проекту в пятиэтажном жилом доме 1880 года постройки, расположенном в районе Арбат, заменят инженерные коммуникации, после чего проведут восстановительный ремонт. Кроме того, специалисты приведут в порядок подвал и чердак, а также кровлю здания, — рассказал Иван Щербаков.

В здании проведут новые системы электроснабжения, отопления, поменяют водопровод и канализацию. В квартирах и местах общего пользования отремонтируют полы, стены и потолки.

В подвале дома проведут противогрибковую обработку стен и потолка, их отремонтируют и покрасят, заменят стяжку и напольное покрытие, установят новые дверные блоки.

На чердаке здания поменяют утеплитель, деревянные конструкции обработают огнебиозащитными составами, а кирпичные стены — антигрибковыми средствами.

На крыше здания заменят кровельное покрытие и металлическое ограждение, а также заполнения слуховых окон.