Москвичей предупредили о заморозках и мокром снеге

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Заморозки и мокрый снег придут в Московский регион в выходные, 26 и 27 апреля. Об этом жителей столицы и области научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

Погода резко поменяется в субботу — местами в регионе пройдут дожди и мокрый снег. Ночью температура воздуха в столице опустится до нуля — плюс 5 градусов, а в области возможны заморозки до минус 2 градусов.

«И дневные температуры уже будут плюс 7-9 градусов, по области — плюс 5-10, что на 4 градуса ниже нормы», — уточнил синоптик.

Вильфанд добавил, что в воскресенье ночью во всем регионе температура воздуха будет колебаться от минус 1 до плюс 4 градусов. Днем воздух прогреется не выше плюс 10 градусов. Погода будет облачной с прояснениями, возможен небольшой снег, заключил метеоролог.

Ранее жителям столицы рассказали, что в первые майские праздники в городе установится теплая погода. Наступающее похолодание задержится в столице ненадолго, прогнозируют синоптики. Всего через пару дней волна холодов сменится теплым фронтом. Уже во вторник, 29 апреля, по прогнозам метеорологов, температура перевалит за отметку 10 градусов тепла.

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Роман Вильфанд
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