Спортивный центр в Крылатском будет достроен в 2025 году

Инвестор завершит строительство спортивного объекта-долгостроя в Крылатском районе на западе Москвы до конца 2025 года, рассказал глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

© Москва 24

Он напомнил, что возведение тренировочно-оздоровительной фитнес-студии по Осенней улице было приостановлено в начале 2000-х годов. Спустя время его передали в работу оперативной группе по сокращению долгостроя, созданной Сергеем Собяниным.

Эксперты совместно с профильными городскими структурами согласовали вопрос дальнейшей реализации проекта, благодаря чему строительные работы там возобновились в ноябре 2024 года.

"Общая площадь спортивного комплекса составляет 366,5 квадратного метра", – уточнил Овчинский.

Руководитель департамента также напомнил, что с 2011 года оперативная группа решила вопросы по 694 объектам долгостроя. Из них 205 зданий ввели в эксплуатацию, еще на 276 стройках возобновили работы, а 213 площадок привели в порядок и благоустроили.

Ранее новая ледовая арена "Фили" появилась на западе столицы. Как отмечал Сергей Собянин, объект стал первым современным спорткомплексом на территории Филевской поймы.

В двухэтажном сооружении, построенном инвестором, появилась не только ледовая арена, но и залы общей физической подготовки и хореографии, а также танцевальный зал. Благодаря этому горожане смогут посещать занятия по фигурному катанию, хоккею, спортивной акробатике, художественной гимнастике и другим видам спорта.