Каждый второй москвич проведет майские праздники дома

Более половины москвичей (51%) планируют провести майские праздники дома, а другие жители столицы предпочтут дачу, работу или отдых на природе. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса SuperJob по итогам опроса.

«Каждый второй москвич (51%) проведет майские праздники дома, 18% отправятся на дачу или в деревню. 13% будут работать, причем встречать праздники на служебном посту мужчинам приходится чаще, чем женщинам», – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что 9% респондентов планируют отдохнуть на природе. 5% опрошенных поедут в путешествие по России, 2% – за границу, еще 1% проведет майские выходные в гостях.

Отмечается, что в топ-5 наиболее популярных направлений внутреннего туризма вошли Санкт-Петербург, Сочи, Калининград и Ставрополье. Из зарубежных направлений москвичи чаще всего выбирают Турцию, Египет, Таиланд, ОАЭ и Абхазию.

В открытом опросе сервиса приняли участие представители экономически активного населения Москвы, он проводился 15–21 апреля 2025 года.