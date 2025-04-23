ТРЦ "Афимолл" работает в обычном режиме

ТРЦ "Афимолл" работает в штатном режиме, сообщила пресс-служба комплекса.

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"Возгорания и взрывов в подземном паркинге не было. Возгорание произошло в районе стройплощадки, не связанной с ТРЦ. Горел строительный мусор, в данный момент пожар потушен", - пояснили в торговом комплексе.

Ранее сообщалось, что пожар в деловом центре "Москва-Сити" ликвидирован. По уточненной информации, горели материалы на стройплощадке, расположенной вдоль административного здания ТРЦ "Афимолл Сити". Сведений о пострадавших не поступало.