Температура воздуха в Москве в среду побила рекорд 1995 года

В Москве шестой день подряд фиксируется рекордно высокая температура воздуха, сообщил в своем Telegram-канале метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«На главной столичной метеостанции ВДНХ к 15:00 термометр показал плюс 24,9, а значит, побит очередной, шестой подряд и последний температурный рекорд, который держался с 1995 года (плюс 24,3)», – говорится в сообщении.

Ранее «Известия» сообщили со ссылкой на синоптика, что воскресенье, 20 апреля, в Москве стало самым теплым днем за историю наблюдений.