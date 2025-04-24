В Москве волонтеры раздадут 600 тыс. георгиевских ленточек

Волонтеры планируют раздать на улицах Москвы 600 тыс. георгиевских ленточек, их можно будет получить до конца майских праздников. Об этом сообщила журналистам руководитель столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

"Акция продлится все праздники, георгиевские ленточки можно будет получить в парках, на центральных локациях нашего города. Всего в акции у нас принимают участие 5 тыс. волонтеров - это волонтеры разного возраста, молодежные организации. Всего волонтеры планируют раздать 600 тыс. георгиевских ленточек на улицах города, 25 центральных точек. Поэтому мы готовы к тому, чтобы встречать праздник Победы", - сказала Драгунова.

Она отметила, что комитет проведет в эти дни еще несколько волонтерских молодежных акций, среди них акция "Улица героев", в рамках которой жителям и гостям столицы расскажут о защитниках Отечества, в честь которых названы улицы города, и их подвигах. А со 2 по 4 мая в городских парках пройдет акция "Спасибо герою", в рамках которой волонтеры будут помогать всем желающим заполнить открытки с пожеланиями для героев страны: ветеранов ВОВ и участников СВО. Открытки передадут в пансионаты для ветеранов и благотворительные фонды ко Дню Победы.

Драгунова добавила, что средний возраст волонтеров в Москве сейчас 24 года. "Это молодые ребята, которые сами заходят на сайт "Мосволонтер", хотят раздавать георгиевские ленточки по городу. Волонтерское движение растет", - заключила она.