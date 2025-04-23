Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала видео, в котором видно, как панда-мама Диндин жестко обращается со своей дочкой — пандой Катюшей.

— Это пример моментальной неконтролируемой агрессии Диндин к Катюше. Агрессия возникает тогда, когда детеныш вырос и ему пора отправляться во взрослую жизнь, — подписала кадры Акулова в своем Telegram-канале.

Из-за этого панда Катюша живет теперь отдельно: московские зоологи связались с китайскими специалистами, и те рекомендовали разделить панд, что и было сделано.

Катюша весит 65 килограммов — почти на девять больше, чем ее мама в том же возрасте. Недавно она начала участвовать в ветеринарных тренингах: дает себя осматривать и взвешивать, копируя поведение Диндин. 24 апреля панде исполнится один год и восемь месяцев.

Ранее стало известно, что дополнительные входы в Московский зоопарк открыли с приходом весеннего тепла. Попасть на территорию зоопарка теперь можно со стороны дома 1, строения 103, по Большой Грузинской улице, расположенного рядом с пешеходным переходом, и в районе дома 4 по улице Красная Пресня.