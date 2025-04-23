Городские службы призвали москвичей не укрываться под деревьями в непогоду

В среду, 23 апреля, Москве ожидается дождь, гроза и усиление ветра до 15 м/с, в связи с чем горожанам рекомендуется быть внимательными на улице.

Об этом сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.

«По прогнозам синоптиков, сегодня после 18:00 в столице ожидаются дождь, местами ливень, гроза. При грозе усиление порывов ветра до 15 м/с. Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили», – говорится в публикации.

Ранее «Известия» со ссылкой на синоптиков сообщали, что в Москве к выходным ожидается значительное похолодание, в субботу, 26 апреля, температура понизится до плюс 8 градусов.