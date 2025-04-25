Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал заморозки и мокрый снег в Москве и области в конце апреля.

Как он рассказал РИА Новости, в субботу ощутимо похолодает, под утро в городе будет +1...+4 °С, по области — 0...+5 °С, днём в столице +6...+9 °С, в Подмосковье +5...+10 °С, местами не исключён дождь с мозаичным мокрым снегом.

По его словам, в воскресенье будет ещё холоднее и возможны заряды мокрого снега и ливневого дождя. В Москве столбики термометров опустятся примерно до 0 °С, в области будут заморозки до -2 °С, после полудня в городе температура поднимется до +5...+8 °С, в Подмосковье — до +4...+9 °С.

«В ночь на понедельник благодаря гребню антициклона распогодится и подморозит до -3...0 °С, днём потеплеет до +9...+12 °С. Во вторник в теплом секторе циклона пройдут дожди, ночью +2...+7 °С, днём +9...+14 °С... Апрель, который в целом на 3,2 °С теплее нормы, завершится холодным аккордом», — заключил он.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин спрогнозировал в Москве в начале мая температуру воздуха до +20 °С.