Вильфанд пообещал москвичам июньское тепло в ближайшие дни

В предстоящие дни в Москве ожидается погода, соответствующая климатической норме июня. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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В четверг, 24 апреля, в Москве установится теплая погода — воздух прогреется до 17–19 градусов, а в области температура достигнет 21 градуса. Это значительно выше средних значений для апреля и больше напоминает летние показатели.

Однако продолжавшееся неделю аномальное тепло, сравнимое с июльским, вскоре уступит место более привычной весенней погоде. В пятницу дневная температура в столице снизится до 13 градусов, а ночью термометры покажут 10 градусов.

При этом и в четверг, и в пятницу Москву ожидают осадки и пониженное атмосферное давление, сообщил Вильфанд в разговоре с ТАСС.

О похолоданиях в столице также сообщила главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова: по ее словам, с 26 по 29 апреля в столице ожидается резкая холодная погода, после чего тепло опять вернется в город. 26–29 апреля волна похолоданий достигнет максимума, после чего пойдет на спад, в последующие дни апреля и в начале мая погода обещает быть более комфортной.