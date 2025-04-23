В столице ожидается дождь и похолодание

По прогнозам синоптиков, из-за прохождения холодного атмосферного фронта с волнами с 18 часов 23 апреля до 12 часов 24 апреля в Москве ожидается дождь, местами ливень, гроза.

Порывы ветра во время грозы могут достигать 15 метров в секунду. Кроме того, ожидается понижение температуры воздуха на пять — семь градусов.

Горожан просят быть осторожными на улице и не находиться вблизи шатких конструкций. Автомобилистам советуют внимательно следить за дорожной ситуацией и не оставлять машины вблизи деревьев и линий электропередачи.

В чрезвычайной ситуации необходимо звонить в экстренные службы по единому номеру: 112.

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