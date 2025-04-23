Набережные Москвы подготовили к открытию сезона навигации

Набережные столицы с приходом тепла подготовили к открытию сезона навигации. Об этом в среду, 23 апреля, рассказал заместитель мэра Москвы в городском правительстве Петр Бирюков.

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Всего в порядок привели 78 набережных, в том числе те, которые находятся в центре города. Заммэра уточнил, что профильные эксперты очистили и промыли гранитные парапеты, обновили спуски к воде и пешеходные зоны, а также покрасили металлические ограждения. Кроме того, уже летом для гарантии безопасности эксперты проведут комплексные работы по расшивки швов каменных плит.

— С установлением постоянных положительных температур воздуха в дневное время стартовали работы по подготовке набережных к весенне-летнему сезону и открытию навигации, — передает слова Бирюкова официальный Telegram-канал столичного комплекса городского хозяйства.

Заммэра также рассказал, что Московские специалисты в течение трех дней промывали городские дороги, тротуары, парковки и дворы с использованием специального шампуня, который эффективно удаляет масляные и мазутные пятна.