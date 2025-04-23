Москва может установить новый рекорд максимума температур

Москва может 23 апреля установить новый рекорд максимума температур. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в интервью ТАСС.

© Газета.Ru

"Прогнозируется температура 25-27 градусов тепла. И такие значения на 12 градусов выше климатической нормы", - заявил синоптик. В 1995 году температурный рекорд для 23 апреля составил 24,3°C.

До этого москвичам спрогнозировали аномальные ливни с мокрым снегом после температурного рекорда. По прогнозам, 26 апреля на столицу обрушатся аномальные ливни, возможен даже мокрый снег, сообщает газета "Известия" со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.

Интенсивность осадков, по его словам, составит 32 мм, что равно 86% от месячной нормы. При этом среднесуточная температура воздуха не поднимется выше +5...+10 градусов, а вечером опустится до 0…+5 градусов.