Политолог Орлов: проект "Лето в Москве" создает условия для поддержки бизнеса

Стоимость поездок на такси в России за последний год увеличилась на 22%, свидетельствуют результаты исследования аналитиков МТС Банка.

Как отмечает газета «Известия», средний чек по всем регионам в I квартале 2025 года вырос до 460 рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом из-за подорожания количество поездок на такси резко сократилось: — в I квартале 2025 года на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

По данным издания, увеличение цен на такси в этом году с большой вероятностью продолжится и будет вызвано нехваткой кадров в отрасли и ростом стоимости обслуживания авто.

Ранее сообщалось, что услугами такси в Москве воспользовались 632 млн человек в 2024 году.

Также в Госдуме предложили внедрить в такси функцию отказа от поездки с водителем-мигрантом.