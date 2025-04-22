В центре Москвы ограничат движение из-за вечерней репетиции парада Победы

Перекрытия вводятся завтра и будут действовать с 21:00 до окончания мероприятия.

В столичной Госавтоинспекции уточнили, что автомобилисты не смогут проехать по Тверской улице (от ул. Моховая до Тверского бульвара и от Большой Бронной до Большой Садовой), по 1-й Тверской-Ямской, Моховой и Большой Никитской улицам.

В ГАИ добавили, что не исключены «кратковременные» ограничения движения на Тверском и Страстном бульварах, а также в Большом Путинковском переулке. Водителям рекомендуют заранее выбирать пути объезда.