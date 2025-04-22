Более 75 тыс. поездок совершено с причала «Киевский» с января в столице

С января 2025 года пассажиры электросудов совершили с причала «Киевский» больше 75 тыс. поездок, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития и дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Самый популярный причал с начала года – Киевский! Отсюда вы совершили более 75 тыс. поездок», – говорится в сообщении.

Заместитель мэра города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, которого цитирует пресс-служба, отметил, что всего пассажиры в 2025 году воспользовались электросудами более 333 тыс. раз. Так, это на 62% больше, чем за тот же период в 2024 году.

При этом чаще всего пассажиры начинали поездки с причалов: «Киевский», «Сердце столицы», «Сити-Центральный», «ЗИЛ», «Печатники».

«Благодаря открытию новых причалов все больше москвичей пользуются регулярными речными маршрутами для своих повседневных поездок. На электросудах можно удобно и быстро добраться с одного берега Москвы-реки на другой. Также они бесшумны и на 100% экологичны. Мы продолжим развивать самый инновационный вид городского транспорта по поручению мэра Москвы Сергея Собянина», – подчеркнул Ликсутов.

В ведомстве напомнили, что поездки на электросудах включены в абонементы «Единый» на 30, 90 и 365 дней.