В домах Москвы заменят около 51 тыс. лифтов в течение 10 лет

Почти 51 тыс. лифтов заменят в многоквартирных домах столицы до 2034 года, почти 4,3 тыс. из них - в 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

"Президиум правительства Москвы рассмотрел доклад заммэра в правительстве Москвы Петра Бирюкова о реализации программы по замене лифтового оборудования в многоквартирных домах. По итогам обсуждения вопроса мэр Москвы Сергей Собянин утвердил планы в этой сфере, которые включают замену 4 265 лифтов в 2025 году и порядка 50,9 тыс. лифтов до 2034 года", - значится в сообщении.

Отмечается, что в многоквартирных домах столицы установлено свыше 117 тыс. лифтов - почти четверть всех лифтов России. Лифтами оборудовано порядка 22 тыс. жилых зданий, из них более 65% - выше 10 этажей. "По состоянию на 2010 год, более 17% лифтов в многоквартирных домах Москвы работали с превышением срока эксплуатации. И если бы не принимать никаких мер, то в последующие несколько лет их количество могло превысить 25% всего лифтового парка", - добавили в мэрии.

Так, в 2011 году правительство Москвы приняло решение о реализации программы по замене лифтового оборудования в жилом фонде. С 2015 года эта работа была продолжена в рамках региональной программы капитального ремонта. В общей сложности с 2011 года в жилых домах было установлено порядка 49,2 тыс. новых лифтов (42% от общего количества лифтов в многоквартирных домах Москвы), которыми пользуются около 4 млн горожан.