«Оранжевый» уровень опасности продлили из-за жары в столичном регионе

В связи с рекордно теплой погодой в Москве и Московской области «оранжевый» уровень опасности продлили до 24 апреля. Об этом во вторник, 22 апреля, сообщили в Гидрометцентре России.

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— Период предупреждения до 21:00 24 апреля — аномально жаркая погода со средней суточной температурой воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более, — говорится в сообщении.

Такое же предупреждение действует и в Подмосковье, передает сайт Гидрометцентра.

С 12 по 21:00 22 апреля 22 апреля объявили «желтый» уровень погодной опасности в связи с ожидающейся грозой. Такое же предупреждение касается и территории Московской области.

В тот же день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в Москве повторился сегодняшний рекордный максимум температуры воздуха. По его словам, к 15:00 воздух в столице, по данным базовой метеостанции ВДНХ, прогрелся до плюс 23,3 градуса, и таким образом в Москве повторился суточный рекорд максимальной температуры для 22 апреля, который был установлен в 1995 году.