Дорожную разметку начали обновлять в Москве

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к обновлению после зимы дорожной разметки, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Мероприятия по обновлению дорожной разметки стартовали в столице с установлением постоянных положительных температур воздуха. Разметка выполняется долговечными пластичными материалами – холодным двухкомпонентным пластиком и термопластиком. Ее планируется нанести на более чем 4 тыс. дорожных объектов», – сказал Бирюков.

Заместитель мэра пояснил, что холодный пластик используется для нанесения элементов дорожной разметки сложной конфигурации, обозначения парковок. Термопластик применяется для нанесения продольных линий, разделяющих потоки.

«Городские службы обновят дорожную разметку на ключевых магистралях и улицах, в первую очередь возле дошкольных и учебных заведений, лечебно-профилактических учреждений, крупных ТПУ, станций метро, парков, театров и кинотеатров. Работы будут проводиться преимущественно в ночное время с частичным ограничением движения, чтобы не создавать затруднения на дорогах», – пояснил Бирюков.

Он подчеркнул, что в рамках работ будут обновлены линии, разделяющие потоки встречного и попутного направления, стоп-линии, дублирующие дорожные знаки.