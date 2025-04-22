Москва утвердила размещение почти 900 тыс м линейных объектов инженерной инфраструктуры

В Москве с 2011 года разработано и утверждено 257 проектов планировки территории (ППТ) для размещения линейных объектов инженерной инфраструктуры. Это почти 900 тысяч метров, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

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По словам вице-мэра, из них 59 проектов выпустили в рамках Адресной инвестиционной программы (АИП), а 198 – по заявкам от ресурсоснабжающих организаций.

"Всего в 2025 году планируется утвердить не менее 30 ППТ линейных объектов инженерной инфраструктуры, четыре из них уже одобрили в первом квартале", – сказал Ефимов.

Для бесперебойного обеспечения инженерно-коммунальной инфраструктуры и обслуживания соцобъектов проводится модернизация существующих коммуникаций, также появляются новые объекты.

Как рассказала председатель комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская, за первый квартал в рамках утвержденных ППТ Москомархитектура разработала размещение 2,5 тысячи метров газопровода и свыше 13 тысяч кабельных линий.

"За прошлый год было выпущено 33 ППТ более чем для 90 тысяч километров линейных объектов инженерной инфраструктуры", – заключила Княжевская.

Ранее сообщалось, что более 11 километров газовых сетей переустроят в 2025 году в Москве в рамках масштабной программы по обновлению и развитию городской инфраструктуры. Работы с соблюдением всех требований безопасности проведут специалисты Мосгаза. Они будут использовать современные технологии.

Перекладка газопроводов также позволяет освободить пространство для возведения новых зданий градостроительного комплекса.