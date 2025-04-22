Синоптики предупредили об аномальной жаре в Москве и Подмосковье

Синоптики предупредили об аномальной жаре, которая будет отмечаться в Москве и Московской области в ближайшие двое суток. Об этом ТАСС сообщили в Гидрометцентре РФ.

"23 и 24 апреля на территории столичного региона сохраняется аномально жаркая погода со средней суточной температурой воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более", - сказал собеседник агентства.

В распространенном метеорологами "штормовом предупреждении" также отмечается, что аналогичные погодные условия могут отмечаться и в соседних регионах - Тульской, Рязанской, Калужской, Ивановской и Владимирской областях.

В то же время, объявленный ранее в Москве и Подмосковье из-за аномальной жары оранжевый уровень погодной опасности пока синоптиками Гидрометцентра РФ не продлялся и действует до 21:00 мск. Кроме того, до этого же времени действует в столичном регионе и желтый уровень метеорологической опасности, связанный с ожидаемой в период также до 21:00 мск грозой.

В данный момент, по сведениям главной столичной метеостанции, расположенной на ВДНХ, воздух в городе прогрелся до 22,6 градуса. Максимальная же температура за минувшие сутки была зафиксирована в Московском регионе на метеостанции у гостиницы "Балчуг" - плюс 26,5 градусов.