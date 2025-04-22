Более 20% месячной нормы осадков может выпасть в Москве в первую неделю мая

В столице в первую неделю мая может выпасть более 20% от месячной нормы осадков, сообщила в своем Telegram-канале ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«С вероятностью около 90% в мае сохранится положительная аномалия температуры воздуха в пределах 1–1,5 градуса. По количеству осадков вероятность нормы составляет около 50%. Причем в первую неделю мая может выпасть более 20% от месячной нормы», – написала Позднякова.

Синоптик добавила, что, по прогнозу, во вторую неделю месяца начнет расти атмосферное давление.