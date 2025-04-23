Новый регулярный речной маршрут в Москве свяжет сразу четыре района

В Москве в этом году к двум уже существующим добавится новый речной маршрут - суда на электротяге начнут курсировать от причала у Новоспасского монастыря до "ЗИЛа" и свяжут сразу четыре столичных района. От большинства причалов можно будет пешком дойти до метро или МЦК, так что недостатка в пассажирах быть не должно. Впрочем, его нет и у действующих маршрутов - по ним перевезли уже 1,7 млн человек.

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Трамвайчик тронется

Напомню, регулярному речному транспорту в Москве нет еще и двух лет - первые суда начали курсировать летом 2023 года. От привычных туристических теплоходов электротрамвайчики отличает не только дизайн, но и принцип работы - в первую очередь это общественный транспорт, он курсирует регулярно и по расписанию. Цена поездки фиксированная, заплатить можно хоть картой "Тройка", как в метро. В соцсетях шутят, что трамвайчики правильнее называть плавучими электробусами. Смысл в этом есть - в движение их действительно приводит электродвигатель, который питается от аккумуляторов.

Разработали такие суда специально для столицы, причем в этом году планируется запустить их производство на новой верфи в Нагатинском Затоне. Разработка оказалась настолько успешной, что ею уже интересуются арабские и китайские транспортные компании, а с Сан-Паулу Москва даже подписала договор о намерениях по развитию регулярного речного электротранспорта.

К 2030 году должны заработать семь речных маршрутов с 60 судами и 67 причалами

У электросудов много преимуществ - бесшумные, экологичные, с большими окнами, кондиционерами, туалетами и другими удобствами. Никакого запаха солярки, тесных коридоров и лестниц, вибрации и прочего. Причалы тоже разработали специально для нового транспорта - это плавучие круглые залы ожидания, где можно с комфортом подождать ближайшую "Синичку" или "Яузу". Да, у каждого трамвайчика есть имя - их дают по названиям малых московских рек.

Сейчас в столице действуют два регулярных маршрута - от Киевского вокзала до парка "Фили" и от "ЗИЛа" до Печатников. Летом электросуда каждый день перевозят по пять тысяч пассажиров, причем выбирающих речной транспорт становится все больше. К примеру, этой зимой пассажиропоток вырос почти вдвое по сравнению с прошлым годом. В декабре - феврале электросуда прошли почти 120 тыс. км и совершили более 12,5 тыс. рейсов.

Конечно, по сравнению с метро или даже с такси цифры не столь впечатляющие, однако и они превышают расчеты департамента транспорта - там ждали, что пассажиропоток будет расти медленнее. К тому же с открытием новых маршрутов желающих ими воспользоваться наверняка станет больше.

Плюс 10

Каким же будет новый маршрут, запуска которого ждут в ближайшее время? Он подарит дополнительные транспортные связи четырем районам города: Даниловскому, Таганскому, Южнопортовому и Замоскворечью. Всего на нем будет шесть остановок, причем четыре причала построят с нуля - это "Симоновский", "Торпедо", "Дербеневская набережная" и "Новоспасский".

Отправиться в речное путешествие можно будет хоть от Павелецкого вокзала. От него до нового причала на Дербеневской набережной можно дойти примерно за 20 минут. Кроме того, у причалов нового маршрута в принципе расположено много станций метро и МЦК. Подробнее смотрите в нашей инфографике.

Предполагается, что курсировать по новому маршруту будут семь речных трамваев - их поставку ожидают этим летом. Еще три новых судна направят на усиление двух действующих маршрутов. В целом же планируется, что до 2030 года в Москве будет всего семь речных регулярных маршрутов с 60 судами и 67 причалами.

"Возрождение регулярных пассажирских перевозок по Москве-реке - уникальный проект в мировой практике. Это первый в мире круглогодичный современный водный транспорт на электрическом ходу", - говорит мэр столицы Сергей Собянин.

Кстати

По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, благодаря речным маршрутам экономия времени в пути может составлять для пассажиров до четырех раз. Электросуда отработали без сбоев уже вторую зиму. Самыми популярными причалами, кстати, оказались "Киевский", "Сердце столицы", "Сити-центральный", "ЗИЛ" и "Печатники".

Тем временем

Если вы еще не катались на речных трамваях, но хотите попробовать, то поторопитесь - зимние тарифы будут действовать до 30 апреля. По ним в будни проезд стоит 100 рублей, а в выходные 130 при оплате картой "Тройка". С 1 мая начнут действовать летние цены - они выше. Прошлым летом в будни поездка обходилась в 200 рублей, а в выходные в 350.