В Москве дали старт акции "Георгиевская ленточка"

"Волонтеры Победы" в этом году будут раздавать георгиевскую ленту более чем в 40 странах мира, впервые акция "Георгиевская ленточка" пройдет в Ливии и Монголии. Акция началась в четверг и продлится до 9 мая, сообщила председатель центрального штаба Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы", депутат Госдумы Ольга Занко на пресс-конференции в Москве, посвященной старту акции, которая в этом году приурочена к 80-летию победы в Великой Отечественной войне.

"Сегодня мы не просто запускаем акцию, мы запускаем эстафету благодарности всем тем, кто защищал и защищает нашу страну. <...> Мы даем старт не только в России, но и в других странах. Прямо сейчас георгиевскую ленту будут раздавать наши "Волонтеры Победы" в Египте, Тунисе, Турции, Приднестровье, акция пройдет также в Сербии, Италии, Индии, Аргентине, Перу, на Кипре. Вообще в более чем 40 государствах наши "Волонтеры Победы" будут распространять георгиевские ленты, а впервые благодаря волонтерам георгиевские ленты мы будем раздавать в Ливии и Монголии", - сказала она.

Занко отметила, что тысячи "Волонтеров Победы" помогут в организации акции. В этом году рекордное количество мест распространения георгиевских лент - их более восьми тыс., точки распространения можно посмотреть на сайте волонтерыпобеды.рф. Волонтеры будут распространять их с 24 апреля по 9 мая, с лентами они будут выдавать листовку, где с одной стороны будет описана история георгиевской ленты, а с другой стороны - правила ее ношения, добавила председатель центрального штаба Всероссийского общественного движения.