Собянин: на северо-востоке Москвы открылся спорткомплекс для школы-интерната № 1

На северо-востоке столицы начал работу современный спортивный комплекс для школы-интерната №1, которая более 140 лет занимается обучением и реабилитацией детей с тяжелыми нарушениями зрения. Об этом во вторник, 22 апреля, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.По его словам, благодаря педагогам, родителям и упорству учеников многие выпускники школы достигают значительных успехов.

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Как отметил Собянин, новый комплекс предоставит детям больше возможностей для занятий спортом и укрепления здоровья. Он уточнил, что в здании оборудованы бассейн размером 25 на 11 метров с поручнями, подъемником и трибунами, универсальный спортивный зал с возможностью разделения на зоны, тренажерный зал, а также зона для игры в шоудаун. Кроме того, мэр подчеркнул, что комплекс оснащен комфортными раздевалками, медпунктом и помещениями для хранения инвентаря.

Собянин добавил, что спорткомплекс полностью адаптирован для незрячих детей: создана безбарьерная среда, установлены кнопки со шрифтом Брайля, лифт и перила, а также построен теплый переход между зданиями. По его словам, во дворе обустроены зеленая зона, игровые и спортивные площадки.

Мэр пояснил, что в безопасных и комфортных условиях комплекса будут проводиться уроки физкультуры, тренировки и соревнования по плаванию, голболу, мини-футболу, легкой атлетике, дзюдо и другим видам спорта. Он также отметил, что с мая комплекс станет доступен для всех желающих по вечерам по предварительной записи, говорится в Telegram-канале главы столицы.Ранее Собянин сообщил об открытии нового учебного корпуса школы № 1329 в Тропарево-Никулине.