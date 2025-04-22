На ВДНХ открывается сезон катания на лонгборде

Открытие лонгборд-сезона с показательными выступлениями и конкурсами состоится на ВДНХ в Москве 26 апреля, сообщила пресс-служба выставочного комплекса.

"26 апреля с 12:00 до 17:00 на площадке перед строением 574 состоится открытие лонгборд-сезона. Здесь пройдут конкурсы для участников и зрителей, показательные выступления райдеров, а также награждения победителей дружеских контестов", - говорится в сообщении.

3 мая на этой же площадке стартуют регулярные занятия спортивного клуба "Лонгборд на ВДНХ", принять в них участие можно по средам и субботам. Доски для катания можно принести с собой или взять на месте, участие бесплатное. Также по субботам в лаунж-зоне строения 574 будут идти лекции о появлении и развитии лонгбординга, о технических аспектах снаряжения, особенностях трюков и многом другом.

Лонгбординг - это роликовая доска на больших полиуретановых колесах, которая используется как средство передвижения и как спортивный снаряд. В отличие от скейтборда не требует сильных физических нагрузок и более безопасен за счет колес большого диаметра, поэтому доступен для всех возрастов, развивает баланс и умение управлять своим телом, добавили в пресс-службе.

"Кроме того, в апреле на ВДНХ начали работу сезонные спортивные клубы. Гостям выставки доступны групповые занятия в секциях и индивидуальные тренировки на открытых площадках. До окончания теплого сезона здесь можно поиграть во фрисби, килу, лакросс, заняться волейболом, бегом и другими видами спорта", - отмечается в сообщении.