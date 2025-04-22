В Москве на цветниках высадят более 4,2 млн саженцев виолы

Специалисты комплекса городского хозяйства правительства Москвы высадят этой весной свыше 4,2 млн саженцев виолы на столичные цветники. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

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"Виола традиционно появляется первой на клумбах, так как способна выдержать заморозки до минус трех градусов. Запланирована высадка более 4,2 млн саженцев, к работам уже приступили", - сказал он.

Заммэра отметил, что при выращивании растений в городских теплицах применяются современные технологии: автоматизированный посевной комплекс, системы подачи света, досветки и туманообразования, капельный полив.

"Это позволяет создать особый микроклимат, вырастить сильные и здоровые растения, которые быстро адаптируются к сложным условиям городской среды. Дополнительно рассаду специально закаляют, чтобы цветы комфортно себя чувствовали при любой погоде", - пояснил Бирюков.

Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в рамках месячника по благоустройству, который традиционно проходит в столице апреле, цветники подготовили к новому сезону: их очистили от мусора и древесной щепы, прорыхлили землю и внесли удобрения.