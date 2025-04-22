В Москве пройдет полумарафон 26 и 27 апреля

Московский полумарафон состоится в столице в выходные, 26 и 27 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Бегового сообщества.

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"В этом году участников снова ждут две дистанции на выбор – 5 километров или 21,1 километра, – корпоративная и студенческая эстафеты, Детский забег и, главное, время больших спортивных достижений", – рассказали в пресс-службе.

В первый день, 26 апреля, на старт выйдут участники забега на 5 километров, а на второй день, 27 апреля, – полумарафонцы и участники корпоративной и студенческой эстафет.

В пресс-службе сообщили, что всего на всех дистанциях ожидается до 28 000 бегунов. Примерно 52,8% зарегистрированных будут принимать участие в марафоне впервые. Из них около 25,9% еще ни разу не принимали участие в стартах, еще 26,9% – уже попробовали себя в забегах серии, но именно этот полумарафон посетят впервые.

"В корпоративной эстафете участие планируют принять 90 команд, это весь доступный лимит, на 25 больше, чем в прошлом году", – добавили в пресс-службе.

Там уточнили, что в этом году интерес к студенческим эстафетам заметно вырос. Команды заранее бронировали места и организаторам пришлось формировать лист ожидания. В выходные на старт готовятся выйти 50 студенческих команд. Это является максимальным количеством. Также около 2 000 регистраций на полумарафоне предусмотрены для людей с инвалидностью и ветеранов боевых действий – для них участие бесплатное. Все расходы берут на себя организаторы.

В пресс-службе сообщили, что из-за растущей популярности в 2025 году трасса полумарафонской дистанции впервые будет линейной. Забег на 5 километров пройдет на территории "Лужников". Старт и финиш будут расположены на Северной площади рядом с Малой спортивной ареной.

Присоединятся к спортивному празднику и юные любители бега. Для них 26 апреля пройдет традиционный Детский забег, на старт выйдут начинающие спортсмены от 4 до 13 лет и без помощи родителей преодолеют дистанции 400 метров и 800 метров.

"Церемонию награждения проведут для трех первых мальчиков и девочек в каждой возрастной группе. Ну а все маленькие финишеры получат медали", – рассказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что экс-футболист, капитан сборной РФ, экс-полузащитник "Челси" и "Динамо" Алексей Смертин пробежал марафон в 250 километров по пустыне Сахара. В забеге также приняли участие около 1 тысячи участников.