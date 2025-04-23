Собянин открыл комплекс концерна «Калашников» в «Технополисе Москва»

Сергей Собянин открыл новый производственный комплекс АО «Концерн “Калашников”», созданный на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» в Печатниках.

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«“Технополис Москва” — одна из самых крупных особых экономических зон нашей страны. Сегодня здесь работает больше 200 предприятий, 22 тысячи человек трудится. Самое главное — очень динамично развивается. Каждый год прирастаем сотнями тысяч квадратных метров площадей. Здесь сконцентрированы высокотехнологичные предприятия таких отраслей, как фармацевтика, микроэлектроника, автомобилестроение, и целый ряд очень серьезных научно-высокотехнологичных разработок. Сегодня в прекрасном, отличном производственном корпусе разместился знаменитый концерн “Калашников”. Здесь есть всё для работы: хорошее здание, первоклассные кадры, кооперация с другими предприятиями. Так что, я надеюсь, вам здесь будет комфортно работать», — отметил Мэр Москвы на церемонии открытия комплекса.

Производственный комплекс концерна «Калашников»

Строительство высокотехнологичного производственного комплекса на площадке «Печатники» ОЭЗ «Технополис Москва» начали в сентябре 2023-го. Работы заняли около года.

На предприятии площадью 34 тысячи квадратных метров создадут около тысячи высокотехнологичных рабочих мест. Более 25 тысяч квадратных метров площадей выделили под производственные линии.

При воплощении архитектурной концепции здания реализовали ряд передовых технических решений, обеспечивающих его высокую функциональность. Применение технологии высокоскоростной системы индустриального строительства позволило создать производственный корпус с большими пролетами без внутренних колонн и тем самым обеспечить комфортные условия для размещения современного технологического оборудования любой конфигурации и габаритов.

Особое внимание уделили вопросам логистики. Два уникальных гидравлических подъемника позволяют оперативно и безопасно транспортировать между этажами грузы весом до семи тонн. Это увеличивает скорость производства в несколько раз за счет оптимизации рабочих процессов.

Использование на крыше двускатных зенитных фонарей с шагом 2,4 метра обеспечивает хорошее естественное освещение производственных помещений в светлое время суток.

Ярким акцентом стал инновационный фасад из стемалита, сочетающий эстетическую выразительность с практической функциональностью. Помимо создания уникального архитектурного облика, он значительно снижает теплопотери и обеспечивает высокий уровень энергосбережения для всего комплекса.

Уникальный фасад нового производственного комплекса в Печатниках отметили национальной премией «Лучший промышленный дизайн России — 2024» в номинациях «Дизайн промышленных пространств» и «Народный выбор».

Новая промышленность Москвы

По словам Сергея Собянина, сегодня в столице работает более 4,5 тысячи предприятий. Год от года увеличивается объем выпуска востребованных и высокотехнологичных изделий. За последние пять лет индекс промышленного производства в обрабатывающих отраслях Москвы вырос в 2,3 раза. В минувшем году столичные производители нарастили выпуск продукции на 17,8 процента.

Положительная тенденция роста сохраняется и в этом году. За первые два месяца 2025-го объем промышленного производства в столице увеличился еще на 6,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Обрабатывающие предприятия нарастили выпуск продукции на девять процентов.

Развитию промышленного потенциала Москвы способствует широкий спектр мер городской поддержки. Сегодня компаниям доступно более 20 инструментов, с помощью которых они могут привлекать дополнительные инвестиции на льготных условиях, получать площади под размещение производств, модернизировать оборудование, заключать соглашения о партнерстве внутри страны и выходить на зарубежные рынки.

Одним из востребованных инструментов является локализация индустриальных предприятий в особой экономической зоне «Технополис Москва» — центре развития передовой высокотехнологичной промышленности столицы.

ОЭЗ «Технополис Москва» — территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Особую экономическую зону создали в 2006 году, но ее активное развитие началось после передачи проекта Правительству Москвы в 2016-м. За восемь лет ОЭЗ «Технополис Москва» стала крупнейшей в России как по объему инвестиций, так и по площадям работающих предприятий.

«Город активно развивает “Технополис Москва”. Каждый год он прирастает сотнями тысяч квадратных метров площадей. Впереди — еще больше амбициозных задач и новых технологий, которые будут создавать будущее нашей страны», — написал Мэр Москвы в своем телеграм-канале.

Резиденты ОЭЗ освобождены от имущественного, транспортного и земельного налогов на 10 лет с момента получения статуса резидента. Ставка налога на прибыль для них составляет всего два процента. В ОЭЗ действует режим свободной таможенной зоны и льготы по аренде земли. По завершении строительства объекта недвижимости предоставляется возможность выкупить арендуемый земельный участок за один процент от его кадастровой стоимости.

Площадь 10 площадок ОЭЗ («Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем», «Руднево», «Красная Пахра», «Хруничева», «Толстопальцево» и «КМЗ»), на которых размещают высокотехнологичные предприятия, превышает 390 гектаров с учетом новых инвестиционных площадок, включенных в 2024 году. В особой экономической зоне построили более 1,6 миллиона квадратных метров промышленных и общественно-деловых площадей. В этом году планируется увеличить их до 2,3 миллиона квадратных метров (сдать в эксплуатацию 0,7 миллиона квадратных метров новых, самых современных промышленных площадей), в 2026-м — до трех миллионов квадратных метров, к 2027-му — до 4,5 миллиона квадратных метров.

Ожидается, что по итогам 2025 года накопленный объем бюджетных и частных инвестиций компаний составит около 460 миллиардов рублей.

В ОЭЗ «Технополис Москва» сформированы четыре межотраслевых кластера: фармацевтический, электромобилестроения, фотоники и микроэлектроники, а также беспилотных авиационных систем.

Площадка «Печатники»

«Печатники» — динамично развивающаяся площадка ОЭЗ «Технополис Москва», на которой размещают свое производство предприятия микроэлектроники, биофармацевтики и других отраслей.

Общая площадь введенных в эксплуатацию объектов составляет 500 тысяч квадратных метров промышленной и офисно-лабораторной недвижимости. Сегодня на площадке «Печатники» размещено 130 высокотехнологичных компаний, которые создали рабочие места для 7,8 тысячи человек. Совокупный объем инвестиций превысил 80 миллиардов рублей.

Среди ключевых резидентов и арендаторов — компания «Лассард», выпускающая станки лазерной обработки материалов, «Москвич» (выпускает автомобили), «Атом» (электромобили), «Рэнера» (системы накопления электроэнергии), NextTouch (интерактивное оборудование), Mesopharm (инновационные препараты для инъекционной и эстетической медицины), «Бюро 1440» (элементы спутниковой связи), Neoros (оптические трансиверы, мультиплексоры и сплиттеры), а теперь и концерн «Калашников».

Сейчас на стадии строительства находится около 500 тысяч квадратных метров промышленных корпусов для размещения производств в области машиностроения, электромобилестроения, приборостроения, станкостроения, микроэлектроники, аэрокосмоса, медицинских технологий и изделий.

В частности, возводят два из пяти корпусов современного общественно-делового комплекса на улице Коломникова. Разновысотные здания общей площадью около 300 тысяч квадратных метров свяжет пешеходно-выставочная галерея с панорамными окнами. В первом корпусе планируется разместить офисы и R&D-центр крупнейшего производителя железнодорожного и городского рельсового транспорта — АО «Трансмашхолдинг», а также центр подготовки кадров по востребованным профессиям, где ежегодно смогут проходить обучение более 10 тысяч человек. Во втором корпусе появятся лабораторные и офисные помещения для действующих и потенциальных резидентов ОЭЗ. Эти два объекта планируется сдать в эксплуатацию в четвертом квартале 2025 года.

Всего до 2030 года на площадке «Печатники» планируется построить более 600 тысяч квадратных метров индустриальных объектов для размещения около 65 высокотехнологичных предприятий. Там будет создано 15 тысяч новых рабочих мест. Суммарный объем инвестиций превысит 200 миллиардов рублей.