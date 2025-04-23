Москвичи читают Булгакова чаще жителей других городов

К Международному дню книг аналитики Яндекса узнали, как россияне интересуются книжными магазинами и приобретают, читают или слушают книги онлайн.

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По данным Яндекс Книги, самые популярные произведения среди москвичей — собрание сочинений Стругацких, на втором месте — «Мастер и Маргарита». Москвичи читают этих писателей чаще жителей других городов-миллионников.

За последний год россияне искали книжные магазины, используя Яндекс Карту, более 1,8 миллиона раз — на 20 процентов чаще, чем годом ранее. Увеличилось и время, которое они проводят с книгой в сервисе — в начале текущего года этот показатель вырос на 40 процентов по сравнению с предыдущим годом.

Москва стала десятым городом среди миллионников по количеству книжных магазинов на 100 тысяч человек. Сейчас на карте города можно найти 470 таких магазинов. Москвичи за последний год искали их в Картах более 590 тысячи раз, что на 21 процент чаще, чем ранее.

Россияне также чаще заказывают бумажные книги онлайн: по данным Маркета, по стране продажи книг в 2024 году выросли на 25 процентов по сравнению с предыдущим годом. При этом в Москве и области в топе продаж по итогам марта 2025 года — книги для малышей, а также художественная литература.