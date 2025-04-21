В Москве построят новый пешеходный мост через Яузу

В Москве продолжается масштабное строительство мостов. Для города, надвое разделенного Москвой-рекой, а большим количеством ее притоков еще и на множество мелких частей, это необходимое условие для комфортной жизни. И что особенно важно, сооружаются не только автомобильные и метромосты, но и пешеходные, по которым можно не только ходить по делам, а просто гулять. Еще одна такая новая переправа скоро появится на севере столицы, через Яузу. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, ее строительство предусмотрено утвержденной планировкой территории на берегах этой реки, в районах Ростокино и Алексеевском.

Новый велопешеходный мост, рассказал глава города, возведут вблизи 2-го Ростокинского моста на проспекте Мира. Он соединит два участка парка "Яуза" и позволит создать единый рекреационный маршрут от МКАД до ВДНХ. Станет удобнее и безопаснее и для пешеходов, и для велосипедистов. Прилегающий участок Малахитовой улицы будет также реконструирован и оборудован наземными переходами и велопроездами.

Парк "Яуза" - самый протяженный в Европе, он объединяет на севере Москвы такие зеленые зоны, как ВДНХ, Ботанический сад, парк "Сокольники", национальный заповедник "Лосиный остров" и другие. Протяженность его - 20 километров, а площадь - более 600 гектаров. В зоне его притяжения проживает порядка 1 миллиона человек. Но вместе с обустроенными территориями здесь было немало и заброшенных площадок, заросших диким кустарником, а местами заполненных и свалками. Город занимается благоустройством Яузы с 2016 года, и сегодня это побережье уже не узнать. Одних благоустроенных променадов и тропиночной сети, проложенной по самым живописным местам вдоль очищенной реки и ее притоков, добавилось порядка 40 километров.

Но работы по благоустройству продолжаются. Как отметил Сергей Собянин, будут реконструированы через Яузу и два существующих велопешеходных моста, расположенные в створе улиц Докукина и Сельскохозяйственной. Прилегающую к ним улично-дорожную сеть также обновят, к ней добавятся новые велодорожки и пешеходные переходы.

Напомню, самый интересный мост, построенный через Яузу в наши дни, открылся осенью прошлого года возле Лефортовского парка. Он соединил новые корпуса МГТУ имени Баумана с общежитиями. Но при этом стал не просто переходом, а настоящим студенческим общественным пространством. В центре его расположился амфитеатр с видом на воду, где в такую теплую погоду, как сейчас стоит в Москве, приятно отдохнуть или даже готовиться к экзаменам. А когда захочется прогуляться - по дополнительным лестницам легко спуститься на Госпитальную или на Рубцовскую набережную.

Всего за последние три года в Москве построено пять пешеходных мостов, включая еще один через Яузу в составе транспортного узла "Электрозаводская". Во время строительства автодороги Воскресенское - Каракашево - Щербинка возведен мост через реку Цыганка. Кроме того, появились мосты через Водоотводной канал Москвы-реки, соединяющий стрелку острова Балчуг и Крымскую набережную, а также через старое русло Москвы-реки в районе Нагатинский Затон. В планах города на 2025-2027 годы - сооружение еще четырех пешеходных переправ. Две из них будут построены через затон Новинки в рамках благоустройства набережной Марка Шагала и два - через Москву-реку. Один свяжет Мневниковскую пойму с районом Крылатское, а второй соединит с Мневниковской поймой парк "Фили".