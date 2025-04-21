В столице продолжают топить в квартирах несмотря на +25 за окном

В Москве побит очередной температурный рекорд, в понедельник воздух прогрелся почти до +25. Так тепло будет до среды включительно. При этом жители региона жалуются на невыносимую жару в квартирах. Коммунальщики продолжают давать отопление. А через несколько дней в столицу придут ливни, похолодание и даже снег. Какие нормы регулируют подачу тепла в квартиры?

В сети на фоне жаркой погоды москвичи и жители Подмосковья жалуются на работающее в квартирах в зимнем режиме отопление. Особенно достается тем, у кого старые многоквартирные дома и чугунные батареи без возможности их отключения. Но и у тех, кто уже повернул отсечной вентиль, продолжают греться трубы в стояках. В частности, как заявляют жители СВАО столицы, температура в их квартирах достигает 30 градусов, а некоторым пожилым людям потребовалась медпомощь из-за перегрева. Процесс отключения отопления — постепенный, он всегда занимает несколько дней. Сначала подача тепла останавливается на фабриках и заводах, потом — в жилых домах, и следом — на соцобъектах: в детских садах, школах, больницах и поликлиниках. Точные сроки отключения тепла в России определяют каждый год региональные власти. Если среднесуточная температура на улице пять дней выше +8 и планируется потепление, отопление отключают. И например, в Московской области в этом году отопительный сезон планировали завершить 21 апреля. Однако из-за надвигающихся холодов он будет продлен.

Комментирует юрист, председатель Жилищного союза Москвы Константин Крохин:

«Основная масса домов обслуживается через ЦТП, централизованные, они под контролем городской единой теплоснабжающей компании МОЭК. А если говорить об интересах поставщиков тепла, то и ПАО МОЭК, и любой другой поставщик тепла заинтересован давать тепло в течение максимального периода времени. Поэтому вторая часть проблемы, помимо технологической, что технологически невозможно каждый дом отключить, им важно и интересно перетапливать, чтобы зарабатывать деньги. Поэтому здесь людям серьезно повлиять невозможно, можно писать жалобы на «горячую линию», можно обращаться в Жилищную инспекцию, но практика прошлых лет показывает, что приходят отписки».

Такая проблема не только в столице. В Архангельскую область на прошлой неделе также установилась аномально теплая для региона погода — днем было до плюс 18. Жительница Северодвинска Татьяна говорит, что при низких температурах ночью отопление только прибавляют, но никогда не снижают в жару:

«В мае у нас отопление выключают. И они такое ощущение, что вообще не слушают ни прогноза погоды, ни в окошко не смотрят, чтобы как-то людям сделать нормально. Люди просят: «Убавьте», — они ссылаются на УК, типа УК там может все регулировать у вас. Вот когда у нас дикие морозы бывают, они типа прибавляют, и сразу же счет будь здоров побольше идет по оплате».

Но лучше всего страдающих от жары москвичей понимают жители Сочи. В феврале и марте на побережье периодически бывают такие же сильные потепления и люди в плюс 25 на улице открывают настежь окна и балконы в исправно отапливаемых квартирах. Местные энергетики говорят, топить меньше не могут, иначе будет нарушения техрегламента и денег им не заплатят.

В Адлерском районе в рамках подготовки города к Олимпиаде система городского отопления была усовершенствована с учетом зеленых технологий. Там были обустроены так называемые индивидуальные тепловые пункты — ИТП. В каждом подвале каждого многоквартирного дома установили датчики и оборудование, которое давало тепло в квартиры с учетом температуры на улице. Но за 10 лет после Олимпиады система поизносилась. Ее перебросили с баланса города на баланс самих домов, то есть жителей. Вдруг выяснилось, что такое оборудование требует дорогого и регулярного обслуживания. В результате оно осталось в небольшом количестве зданий. Подавляющее большинство жителей от ИТП отказалось.

Продолжает сочинский журналист, Олег Смеречинский:

«Там надо было добавлять реагенты, надо было менять специальные теплообменники. Мы буквально в этом месяце снимали видео, как на огромных шестнадцатиэтажных комплексах зданий убирали эти теплообменники и включали напрямую в котельную именно потому, что даже шестнадцатиэтажные здания не могли позволить себе его содержать. Чрезвычайно дорого, и вся эта зеленая затея постолимпийская, к сожалению, провалилась».

Сейчас в районе Красной Поляны еще холодно, отопление там отключат еще позже, чем в Москве. В Адлерском районе уже несколько дней как перестали топить.