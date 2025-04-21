Московская канатная дорога восстановит работу 22 апреля

Московская канатная дорога возобновит работу во вторник, 22 апреля. Об этом сообщается в телеграм-канале спортивно-туристического комплекса "Воробьевы горы".

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Она будет работать по новому графику: в понедельник с 16:00 до 22:00, со вторника по воскресенье, а также в праздничные дни – с 11:00 до 22:00.

Канатная дорога временно закрывалась из-за ежегодного технического обслуживания. В рамках работ специалисты подготавливали объект к переходу на летний режим работы. Также внимание было уделено обеспечению безопасности и комфорту посетителей.

Также в комплексе городского хозяйства Москвы рассказали, что на Ленинском проспекте был приведен в порядок после зимы памятник первому космонавту Юрию Гагарину. Специалисты промыли водой, спецсредствами и мягкими щетками памятник, установленный почти 45 лет назад. В промывке приняла участие бригада из шести человек с использованием автогидроподъемников и поливомоечной техники.