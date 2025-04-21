В Москве не ожидают "нашествия" комаров

Эксперты столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды не ожидают "нашествия" комаров в теплом сезоне, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Будет, скорее всего, обычная активность комаров, как это происходит в столичном регионе каждый год. Сейчас в Москве практически наступило лето, а оно как правило сопровождается активностью насекомых", - цитирует пресс-служба начальника отдела мониторинга биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Азамата Кунафина.

Ранее в соцсетях появилась информация, что на следующей неделе в Москве будет аномальное количество комаров из-за сочетания жаркой погоды и предстоящих дождей.