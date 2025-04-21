В Москве открыли сезон триатлона

В столичных «Лужниках» открыли сезон триатлона в России. В рамках спортивного фестиваля состоялись женский и мужской забеги, а также детские старты и триатлонные гонки.

Участники триатлонной гонки на дистанции 1/8 поэтапно преодолели 380 м плавания и 20,5 км велогонки, а также забег на 5 км.

Кроме того, состоялась эстафета.

Дистанция мужской и женской гонок в рамках фестиваля Лига триатлона & Ironstar составляла 5 км. Для детей были подготовлены дистанции в 500 и 1000 м.