Рекордное количество велофестивалей пройдет в Москве в 2025 году

В 2025 году в Москве состоится пять велофестивалей — весенний, два ночных, осенний и детский, что станет рекордным числом заездов в истории столичного велодвижения. Об этом в понедельник, 21 апреля, сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

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Решение связано с ростом популярности фестиваля. Так, в прошлом году фестивали собрали свыше 150 тысяч участников. — Мы видим интерес к таким мероприятиям, поэтому решили увеличить их число — в этом году впервые в истории московских велофестивалей состоится пять заездов, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Весенний фестиваль пройдет 17 мая, ночные — 5 июля и 2 августа, осенний — 13 сентября, а детский — 27–28 сентября, говорится на официальном сайте мэра Москвы.Также в Москве в рамках празднования 80-летия Победы запланирован масштабный проект Союзного государства — патриотическая экспедиция «Непокоренные».

Ранее мэр столицы Сергей Собянин объявил, что с 1 июня по август в рамках проекта «Лето в Москве» в каждом районе столицы будут проходить ежедневные бесплатные мероприятия, преимущественно на открытом воздухе.